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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يوجه الطلاب بعدم النظر للشمس أثناء الكسوف

كسوف الشمس
كسوف الشمس

وجه قطاع المعاهد الأزهرية، رؤساء الإدارات المركزية  للمناطق الأزهرية بشأن توعية طلاب المعاهد الأزهرية وتوضيح المقصود بظاهرة الكسوف وعدم تعرض الطلاب للنظر المباشر للشمس.

 

وتشهد الكرة الأرضية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبــر 2022م، كسوفا جزئيا للشمس، يأتى ذلك تزامنا مع نهاية شهر ربيع الأول، وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.


جدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية كشف تفاصيل هذا الكسوف حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً وهو كسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان المدة 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.
 

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