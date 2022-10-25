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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 28 طن أعلاف ومواد غذائية بدون مستندات ومنتهية الصلاحية بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية


وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة لضبط المخالفين .


اكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدد من الحملات التموينية اليوم ، أسفرت عن تحرير 184 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 62 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و122 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

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وأضاف "الجمال" بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح السادات برقم 17359لسنة 2022 ضد صاحب مصنع مخللات بناحية المنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات لحيازته كمية قدرها 22 طن مخلل منتهية الصلاحية و 2 طن ملح بدون مستندات وغير مطابق للإشترطات الصحية ، كما تم تحرير محضر جنح أشمون برقم 29268لسنة 2022ضد المدير المسئول عن محل لتجارة وبيع العلاف الحيوانية بناحية قرية مجريا  لحيازته 4 طن أعلاف بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع أزيد من السعر الرسمي  .


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

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