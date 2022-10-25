ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1131 جنيهًا

أسعار الذهب ..ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، يقابله زيادة طفيفة في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، في ظل استقرار حركة الدولار، ووسط توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس، في اجتماع نوفمبر المقبل.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس، إذ سجل في الذهب عيار 21 مستوى 1131 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1642 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1293 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 970 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 754 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 9048 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1130 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1648 دولارًا، ولامست مستوى 1653 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1650 دولارًا.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022



وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 استقرارا مقارنة بأسعار المعدن الأصفر أمس حيث اختتمت تعاملات أمس بارتفاع جنيها فى أسعار الذهب.

- سجل سعر عيار 24 نحو 1285 جنيها للبيع و 1293جنيها للشراء

- فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 1118 جنيها للبيع و 1131 جنيها للشراء

- كما سجل سعر عيار 18 نحو 963 جنيها للبيع و 970جنيها للشراء

- وسجل سعر عيار 14 نحو 749 جنيها للبيع و 754جنيها للشراء

-بلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.74 ألف جنيه للبيع و 39.95 ألف جنيه للشراء

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8944 جنيها للبيع و 8992 جنيها للشراء

- بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.284 مليون جنيه للشراء