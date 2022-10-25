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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد ضعيف.. زعيم الشيشان يوجه انتقادًا لـ روسيا بعد القصف الأوكراني

رمضان قديروف
رمضان قديروف

وجه زعيم الشيشان رمضان قديروف انتقادًا جديدًا للجيش الروسي، وذلك لما وصفه بـ "رد ضعيف" منه على القصف الأوكراني لمناطق روسية، موضحًا أن "الأعمال القتالية بدأت تجري في أراضينا".

وأعرب قديروف في تسجيل صوتي نشره عبر "تيليجرام" عن "عدم ارتياحه" من هذا الوضع وقال: "ردنا في رأيي ضعيف".

ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة، "حتى يفهموا أنه لا يمكن حتى التفكير في إطلاق النار في اتجاهنا".

وأشار قديروف إلى أن العملية الخاصة باتت "تجري الآن في أراضي روسيا"، موضحًا أنه غير مرتاح للغاية عن الوضع الحالي، لكن لن يحدث شيئا "أكبر وأسوأ" من ذلك، فإن “أوروبا لم تعد لديها عناصر قوة”.

وتابع: "أتعهد بأننا سندحرهم، سنقضي عيهم بغض النظر عن عدد القوات التي سيرسلونها".

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