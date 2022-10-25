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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد كامل وعلى لوكا ضيوف حفل بيج سام بساقية الصاوي

صدى البلد

يحيي مؤدي الراب الفلسطيني بيج سام، أولى حفلاته فى مصر يوم 29 من الشهر الجارى بساقية الصاوى فى تمام الساعة السابعة . 

وتم طرح التذاكر بفئة واحدة بسعر 250 جنيها ،ويحل كل من المطرب أحمد كامل وعلى لوكا ضيوف على الحفل.

يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي يوم ١٠ نوفمبر المقبل ، فى تمام الساعة الثامنة مساءا ، وتم طرح التذاكر بسعر 100 جنيه.

وكان قد طرح الفنان محمد عدوية،  أغنيته الجديدة  "ههد المعبد"، وذلك عبر قناة "كلمات" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية إنتاج شركة كلمة لصاحبها ياسر حسنين وكلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وقانون ماجد سرور وصولو واورج شاهي وهندسة صوتية وميكس وماستر خالد رؤوف ومصمم جرافيك ابراهيم العمري. يذكر أن محمد عدوية، طرح مؤخرًا أغنية سينجل جديدة ‏تحمل اسم "الناس نوعين"، وشارك ‏عدوية في الأغنية، مطرب الراب سداوي.

وطرح أيضًا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "استضعفوني" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد شكري وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

أغنية عدوية مع محمد رمضان

 وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان تعاونه مع النجم أحمد عدوية ونجله محمد عدوية في عمل غنائي جديد يتم طرحه قريبًا. 

ونشر رمضان صورة جمعته بـ"عدوية"عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها: "استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية .. قريباً ثقة في الله نجاح".

ساقية الصاوي المطرب احمد كامل بيج سام BigSam ساقية الصاوى بالزمالك

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