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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحمد شوبير يوجه رسالة من داخل المستشفى.. شاهد

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة شكر للقائمين على العمل في مستشفى المعلمين، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

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ونشر أحمد شوبير صورة له من داخل المستشفى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وعلق :" كل الشكر والاحترام لكل الاخوه الاعزاء بمستشفي المعلمين علي العناية الفائقه والاهتمام الكبير بشخصي المتواضع على مدي الأيام الماضيه وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس وحدة أمراض القلب والعنايه المركزه والصديق العزيز ماهر أبوطالب رئيس مجلس ادارة المستشفي".

وغاب الإعلامي أحمد شوبير، عن تقديم برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، اليوم الثلاثاء، الذي يقدمه عبر إذاعة أون تايم سبورتس.

شوبير عن حالته الصحية : واخد دور صعب

وكان شوبير تحدث عن حالته الصحيفة، أول أمس الأحد، حيث قال عبر برنامجه الإذاعي: "في البداية بعتذر لكم عن الصوت، حقكم عليا، واخد دور صعب شويه، كان يجب عدم ظهوري اليوم، لكن طبعا حرصا على لقائي مع  المستمعين أعز الناس عليا بحرص أكون موجود".

وأضاف شوبير: "موضوع المرض قصة طويلة، مش مجال أحكي عنها هنا".

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