ماكرون يهنئ ريشي سوناك على توليه رئاسة الحكومة البريطانية



هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، ريشي سوناك على توليه رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال ماكرون، في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "مبروك لريشي سوناك الذي أصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة".

وأضاف: "سنواصل معًا العمل لمواجهة تحديات اللحظة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وعواقبها العديدة على أوروبا والعالم".

وأعلن قصر باكنجهام البريطاني، أن الملك تشارلز الثالث كلف ريشي سوناك رسميًا برئاسة الحكومة، كما قبل استقالة رئيسة الوزراء، ليز تراس.

وفور تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية، قال سوناك في خطاب للأمة، إنه تم انتخابه لزعامة حزب المحافظين من أجل تصحيح الأخطاء وحل المشاكل، مضيفًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة.

وأضاف "في الوقت الحالي، تواجه بلادنا أزمة اقتصادية عميقة، ولا تزال تداعيات كوفيد باقية، وقد تسببت الحرب في أوكرانيا في زعزعة استقرار الأسواق في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يترك للأجيال القادمة ديونًا وسيعمل على توحيد البلاد.

وأكد سوناك "نعمل على حماية سيادتنا وحدودنا وتبني الفرص التي وفرها بريكست"، لافتًا "أتفهم واجبي لإعادة الثقة في الاقتصاد البريطاني".