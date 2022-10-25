قيادات حزبية لـ أش أ:رسائل الرئيس كاشفة لكل التحديات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق للنهوض بكافة القطاعات

أشادت قيادات حزبية اليوم الثلاثاء بتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرين إلى أن التوصيات تمثل خارطة طريق متكاملة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية كما أن القيادة السياسية تسير بخطوات مدروسة نحو الجمهورية الجديدة مؤكدين أن رسائل الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية جاءت كاشفة للأوضاع التي مرت بها الدولة وكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية إلى جانب حرصه على تعزيز إجراءات الحماية الإجتماعية .

وقالت القيادات - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط -إن القيادة السياسية حريصة على تذليل كافة العراقيل أمام المستثمرين من أجل الانطلاق بالاقتصاد المصري إلى أفاق أرحب وتنمية الصادرات مشيدين بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد مؤتمر اقتصادي لعرض كافة التحديات وفرص الاستثمار بمصر.

ووصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بأنها جاءت انعكاسا واضحا لما ناقشه الخبراء خلال الجلسات الحوارية والنقاشية، والتي يمكن من خلال تنفيذها دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات التحفيزية التي ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام.

وأثني شلبي، على ما جاء من توصيات تتبلور في إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، والتي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن التوصيات شاملة لكل القطاعات الاقتصادية بما يجعل الاسرع في تنفيذها مؤشر على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وعدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية .

وأوضح النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توصيات المؤتمر تعد بداية حقيقية لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنها تتواكب مع طلبات واحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال، معربًا عن آماله لترجمة تلك التوصيات إلى نتائج على أرض الواقع.

وقال "محمود"، إن التوصيات الصادر في مجال تطوير القطاع الصناعي، سوف يكون لها دور كبير، إذا ما تم تنفيذها بالشكل المطلوب، في تطوير القطاع وعلى رأسها الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

كما ثمن الخطوات التي وضعت لتنمية الصادرات الصناعية، من خلال البرامج التي نصت عليها، والتي ستعمل على تحقيق حلم الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وهو حلم ليس بمستحيل، مع التأكيد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لتشجيع المشروعات الوطنية.

وثمن رئيس لجنة الصناعة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام جلسات المؤتمر الاقتصادي، والتي جاءت كاشفة للأوضاع التي مرت بها مصر والتحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الدولة، وكيف استطاعت القيادة الحكيمة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.

فيما قال النائب حسن عمار، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شهدت حالة من الإرادة الجادة والرغبة لدى الجميع في طرح كافة الأفكار والرؤى البناءة، التي تخدم توجهات الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من الإصلاح، وتبني سياسات مرنة تدعم القطاع الصناعي وتزيد من قدرة المستثمرين والمصدرين على مواصلة العمل والإنتاج.

وأكد «عمار»، على أهمية ما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات بشأن دعم الصناعة والتصدير، ومنها سرعة تنفيذ رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تلبية الأهداف المنشودة للوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، والتي من شأنها مساندة القطاع في مواصلة عجلة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري.