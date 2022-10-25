السويس ترفع حالة الطوارئ استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس برفع حالة الطوارئ والانتهاء من نقل الأصول التابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس وفرش وتجهيز المنشآت استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما شدد علي إدارة مستشفى السويس العام بمتابعة توفير المطبوعات واتخاذ كافة الإجراءات حول هذا الشأن لضمان انتظام سير العمل وفقاً لمعايير الجودة.

كما وجه الدكتور الحفناوى، الإدارة المالية والإدارة العامة للشئون الوقائية بسرعة صرف المستحقات المالية لمستحقيها من العاملين بمنظومة المصل واللقاح وفقاً للوائح المالية المنظمة، مشدداً علي عدم التهاون في هذا الأمر.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقد قبل قليل بحضور قيادات مديرية الصحة والسكان ومديري المستشفيات.