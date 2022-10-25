عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: توصيات المؤتمر الاقتصادي تغير مسيرة الحياة في مصر

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اتسمت بالمصارحة والمكاشفة بشأن سرد التحديات الراهنة وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيدًا بما تم عرضه خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي بشأن التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المواطن على قدر كافٍ من الوعي بما يدور حوله من الصعوبات التي تعوق الدولة في الوصول لمرحلة الاستقرار الكامل.

وأضاف "أبو العطا"، خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته فى الجلسات الختامية للمؤتمر الاقتصادى، أن الدولة المصرية جاذبة للاستثمار بشكل كبير، لما تتميز به من بنية تحتية قوية، علاوة على وجود وفرة في الأيدي العاملة، مؤكدًا أن مصر قادرة على أن تكون شريكًا أساسيًا لأوروبا في الصناعة، وهو ما أكدته الإرادة الجادة للقيادة السياسية فى التجاوب مع نتائج جلسات المؤتمر الاقتصادى، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ستغير مسيرة الحياة الاقتصادية في مصر.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توقيت المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاء في غاية الأهمية، لأنه يتزامن مع وجود تحديات وأزمات اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادي خطوة رائعة ضمن خطوات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر من الدول التي شهدت نموًا اقتصاديًا خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد الانهيار التام قبل تولي الرئيس السيسي الحكم وإعادة الأمل للشعب المصري مرة أخرى.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم لمناقشة القضايا وطرح سياسات ورؤى تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها العالم أجمع والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدول بشكل مباشر، لذلك يعد المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لتقليل تلك الظروف الصعبة ومواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد وتخفيف الأعباء من خلال الاستماع إلى آراء جميع المشاركين وإيجاد حلول فعالة لها.

وأشار عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن كلمة الرئيس السيسي توضح الأمور للشعب المصري للوقوف على المشكلات وما تتطلبه المرحلة من حلول جذرية، حتى يعلم كل مواطن الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، وهذا ما يميز القيادة السياسية عن باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية فى كافة القطاعات تسهم كثيرًا فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس درجات اهتمام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما جعل الاقتصاد المصرى صامدًا أمام الأزمات التى لم تتحملها اقتصاديات الدول الأخرى.

ونوه بأن ما صرح به الرئيس السيسي اليوم أكد حرصه على مصلحة المواطن والإرتقاء به، وهو ما يتضح جليًا من خلال التوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة الاستثمارات، مشددًا على ضرورة دعمه والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وصياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة وتحقيقها على أرض الواقع.

واختتم:، "رسائل الرئيس السيسي كشفت حجم التحديات والأزمات الكبرى التى تعرض لها الاقتصاد القومى، والإجراءات التى لجأت إليها الدولة لتحقق أقصى درجات الأمان، والتى كان لها دورها الكبير فى عبور المحن الاقتصادية التى أصابت الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تزامنت مع مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الإقتصاد المصرى السنوات الماضية الصناعة الاقتصاد العالمى مصلحة المواطن الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مفيش أعباء إضافية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة يهم المواطن

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

ترشيحاتنا

تفاصيل سرية.. من يحدد أهداف الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا؟

أصدروا فتوى بتكفير قبيلة الترابين.. تأجيل محاكمة خلية مصر الجديدة لجلسة 27 نوفمبر

أحكام صلاة الكسوف.. يبحث عنها الكثير من المسلمين اليوم

أمطار وثلوج.. موجة طقس سيئ تضرب المحافظات بعد تحذيرات الأرصاد |فيديو

الرئيس السيسي: نحتاج 250 مليار جنيه لتطوير التعليم.. وأكره الفقر وليس الفقير

تغريم مجدي عبد الغني 50 ألف جنيه في قضية الميرات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان بينك قصير.. مى حلمى تخطف ألأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

شهي جدا.. طريقة عمل البرجر المحشي زى المطاعم

فلوس تفتح بيوت.. سعر فستان درة يثير الجدل على السوشيال ميديا

15 وصفة طبيعية لـ علاج الحموضة

فيديو

سهير جودة: النساء هن الجيش والظهير الحقيقي لنجاح أي عمل

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

سهير جودة: أنا ومفيدة شيحة مختلفتان.. وبرنامج «الستات» توك شو اجتماعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ