حزب المصريين: توصيات المؤتمر الاقتصادي تغير مسيرة الحياة في مصر

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اتسمت بالمصارحة والمكاشفة بشأن سرد التحديات الراهنة وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيدًا بما تم عرضه خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي بشأن التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المواطن على قدر كافٍ من الوعي بما يدور حوله من الصعوبات التي تعوق الدولة في الوصول لمرحلة الاستقرار الكامل.

وأضاف "أبو العطا"، خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته فى الجلسات الختامية للمؤتمر الاقتصادى، أن الدولة المصرية جاذبة للاستثمار بشكل كبير، لما تتميز به من بنية تحتية قوية، علاوة على وجود وفرة في الأيدي العاملة، مؤكدًا أن مصر قادرة على أن تكون شريكًا أساسيًا لأوروبا في الصناعة، وهو ما أكدته الإرادة الجادة للقيادة السياسية فى التجاوب مع نتائج جلسات المؤتمر الاقتصادى، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ستغير مسيرة الحياة الاقتصادية في مصر.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توقيت المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاء في غاية الأهمية، لأنه يتزامن مع وجود تحديات وأزمات اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادي خطوة رائعة ضمن خطوات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر من الدول التي شهدت نموًا اقتصاديًا خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد الانهيار التام قبل تولي الرئيس السيسي الحكم وإعادة الأمل للشعب المصري مرة أخرى.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم لمناقشة القضايا وطرح سياسات ورؤى تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها العالم أجمع والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدول بشكل مباشر، لذلك يعد المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لتقليل تلك الظروف الصعبة ومواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد وتخفيف الأعباء من خلال الاستماع إلى آراء جميع المشاركين وإيجاد حلول فعالة لها.

وأشار عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن كلمة الرئيس السيسي توضح الأمور للشعب المصري للوقوف على المشكلات وما تتطلبه المرحلة من حلول جذرية، حتى يعلم كل مواطن الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، وهذا ما يميز القيادة السياسية عن باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية فى كافة القطاعات تسهم كثيرًا فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس درجات اهتمام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما جعل الاقتصاد المصرى صامدًا أمام الأزمات التى لم تتحملها اقتصاديات الدول الأخرى.

ونوه بأن ما صرح به الرئيس السيسي اليوم أكد حرصه على مصلحة المواطن والإرتقاء به، وهو ما يتضح جليًا من خلال التوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة الاستثمارات، مشددًا على ضرورة دعمه والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وصياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة وتحقيقها على أرض الواقع.

واختتم:، "رسائل الرئيس السيسي كشفت حجم التحديات والأزمات الكبرى التى تعرض لها الاقتصاد القومى، والإجراءات التى لجأت إليها الدولة لتحقق أقصى درجات الأمان، والتى كان لها دورها الكبير فى عبور المحن الاقتصادية التى أصابت الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تزامنت مع مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية".