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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

راحة فورية وبدون مسكنات.. وصفة خارقة للتخلص من آلام الظهر بلمح البصر

الم الظهر
الم الظهر

يعاني الجميع تقريبًا من آلام في الظهر في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لـ NIH  ، يعاني حوالي 80 في المائة من البالغين من آلام أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتهم.

 وضعية صحيحة في الجلوس 

 تساعد طريقة الجلوس الصحيحة في تخفيف الألم الظهر، سواء كان ألمًا خفيفًا في الظهر أو ألمًا حادًا كاملًا يجعلك عاجزًا ، يمكنك تجربة بعض العلاجات التالية  للحصول على راحة فورية.

يمكنك تدليك ظهرك ببعض الخردل للحصول على راحة فورية، الحصول على تدليك قبل الاستحمام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

فقط  حافظ على عمودك الفقري مستقيماً والبحث عن وضعية تضع ضغط  أقل على رقبتك.

تمرن سريعا
 

تساعد تمارين الإطالة ، على إفرز الإندورفين ، مما يقلل من الإحساس بالألم لكنها لا تساعد  في علاج آلام الظهر الحادة.

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الكمادات الساخنة والباردة


يساعد التناوب بين الكمادات الساخنة والباردة في تقليل الألم لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر الحادة. يمكن أن يساعد استخدام الكمادات الباردة في منع إشارات الألم مؤقتًا وحتى تقليل التورم إلى حد معين، بعد يومين يمكنك التبديل إلى منشفة مغموسة في الماء الدافئ للتخلص من الألم.
 

زيت الكافور
 

في وعاء مليء بالماء الفاتر، أضف بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري.. لن يؤدي الاستحمام بهذا الماء إلى تخفيف آلام ظهرك فحسب، بل سيهدئ أعصابك أيضًا.

آلام في الظهر الألم الظهر تخفيف الألم الظهر تمارين الإطالة تدليك ظهر زيت الكافور

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