رغم تغير الحكومة.. وزير الخارجية البريطانية يؤكد مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أنه على الرغم من تغير الحكومة البريطانية إلا أن دعم المملكة لأوكرانيا سيظل ثابتا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني -في تغريدة على "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "لقد تلقيت مكالمة من نظيري البريطاني جيمس كليفرلي الذي أعيد تعيينه للتو في الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك وأكد أن الحكومات تتغير، لكن دعم أصدقائنا في المملكة المتحدة سيظل ثابتًا طالما كانت هناك حاجة لأوكرانيا للفوز".

وقدم رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، بعد ساعات قليلة من توليه منصبه، حكومة جديدة اليوم وأعيد تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي ووزير الدفاع البريطاني بن والاس في الحكومة.

