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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يجري جولة بشوارع القاهرة للاطمئنان على شفط الأمطار

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، جولة بشوارع محافظة القاهرة بمرافقة محافظ القاهرة ، للاطمئنان علي جهود شفط مياه الأمطار، بعد موجة الطقس السيئ الذي شهدته عدد من المحافظات اليوم.


وتلقى هشام آمنة، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة جهود تعامل المحافظات مع عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تعرضت له عدد من عدد من محافظات الجمهورية.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والدقهلية والشرقية والاسماعيلية وشمال سيناء وعدد آخر من المحافظات لسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلي متوسطة وشديدة وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع المياه وجميع المرافق تعمل بصورة جديدة .

وأوضح التقرير جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لسحب مياه الامطار ورفع أغلب التراكمات في الشوارع الرئيسية وجاري العمل علي رفع باقي التراكمات من الشوارع الجانبيه بالتنسيق بين معدات الاحياء والمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، كما أضاف التقرير قيام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولات ميدانية  لتفقد جهود رفع تراكمات المياه في الشوارع وللاطمئنان علي أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وكذا نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية أشار التقرير إلى توقف سقوط الأمطار علي مستوي المحافظة وتم رفع أغلب تراكمات المياه من الشوارع الرئيسية لعدم التأثير علي حركة المرور والمواطنين وجاري العمل علي سرعة رفع التراكمات من الشوارع الجانبية بالتنسيق بين المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي .

كما أكد التقرير توقف سقوط الأمطار في محافظات الفيوم والجيزة والشرقية والقليوبية وجاري سرعة العمل علي رفع تراكمات المياه بعد الانتهاء من شفط المياه من بعض الشوارع والطرق الرئيسية وهناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي .

ووجه هشام آمنة، غرفة العمليات بالوزارة بالاستمرار في متابعة الوضع بالمحافظات علي مدار الساعة ، وطالب وزير التنمية المحلية القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد في الشوارع لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار والانتهاء منها بصورة سريعة.

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هشام امنة وزير التنمية المحلية القاهرة موجة الطقس السيىء

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