باحث بزراعة الأزهر: ريف أسيوط ينفقون 40% من دخلهم المواد الغذائية

ناقش الباحث ، محمد شحاتة جودة سليمان، معيد بقسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي تخصص مجتمع ريفي_ كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، رسالة بعنوان:"أثر العادات والتقاليد على استهلاك المواد الغذائية بريف محافظة أسيوط".



تكونت لجنة الإشراف من: الدكتور أسامة دسوقي حسن عفيفي _ أستاذ الإرشاد الزراعي المساعد المتفرغ بقسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور محمد محمد إسماعيل عبدالحافظ _ أستاذ الاجتماع الريفي المساعد بقسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور حازم العريان عبداللطيف أبوغابة _ مدرس ومنسق الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط.

وتكونت لجنة المناقشة والحمم علي الرسالة من:الدكتور إبراهيم عبدالرحمن خليفة _ أستاذ الاجتماع الريفي المتفرغ بقسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور هاني محمود عبدالهادي الدمهوجي _ أستاذ الاجتماع الريفي _ عميد كلية الزراعة بالسادات سابقًا.



وقال الباحث، إنه نظرًا لأهمية الغذاء في حياة الإنسان والمجتمعات، وأن تحقيق الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ونظرًا لأن العادات والتقاليد محرك فاعل وموثر في سلوكيات الأفراد، ومما أظهرته الإحصائيات الرسمية من أن الريفيين بمحافظة أسيوط ينفقون ما يقرب من ٤٠٪ من دخلهم على استهلاك المواد الغذائية، على الرغم من ارتفاع نسبة الفقر بمحافظة أسيوط التي تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر فقرًا؛ لذا فقد هدفت هذه الدراسة بصفة رئيسة لمعرفة أثر العادات والتقاليد على استهلاك المواد الغذائية بريف محافظة أسيوط، وذلك من خلال دراسة تأثير العادات والتقاليد المرتبطة بالسلوك الغذائي الخاصة ببعض المناسبات(الدينية، والاجتماعية، والخاصة).

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة في هذا الشأن كان من أهمها زيادة استهلاك المواد الغذائية في المناسبات الدينية والاجتماعية بدرجة كبيرة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في الإنفاق والاستهلاك.



وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات تمثل أهمها في ضرورة توعية الريفيين بأهمية ترشيد استهلاكهم من المواد الغذائية.

توصيات البحث:

أمكن للباحث في ضوء ما أظهر البحث من نتائج وضع مجموعة من التوصيات عبر محورين رئيسين على النحو التالي:

(أ‌) المحور التوعوي: ويتم ذلك من خلال النقاط التالية:

1- تدشين حملة إعلامية توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لحث الأفراد على ترشيد الاستهلاك الغذائي.

2- عقد ندوات توعوية في المدارس ومراكز الشباب والمكتبات العامة لتعريف الأفراد بأهمية الأمن الغذائي وكونه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

3- تقديم التوعية الكافية لجميع أفراد الأسرة عن الأساليب التغذوية الصحية السليمة.

4- تدريب المرأة وتعليمها كيفية الاستفادة من الغذاء المتبقي، والطرق الصحية السليمة لحفظ المنتجات الغذائية، وتدوير المخلفات الغذائية.

(ب‌) المحور الرقابي: ويتم من خلال النقاط التالية:

1- مواصلة جهود أجهزة الدولة في فرض مزيد من الرقابة على الأسواق؛ لضبط أسعار مختلف السلع.

2- العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية بكميات وأسعار مناسبة في المناسبات محل الدراسة.

3- ضرورة الاهتمام بمواصلة الجهود والبرامج الهادفة لمحو أمية الريفيين القرائية والكتابية.

4- ضرورة الاستفادة من البرنامج الحكومي لتطوير الريف وتوفير حياة كريمة لقاطنيه من خلال توفير الخدمات وفرص العمل لتحقيق رفاهية أهل الريف.