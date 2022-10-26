يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شهدت أسعار الدولار على المستوى العالمي هبوطا قويا بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، وتراجع الأخضر، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

وهبطت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة مقارنة بأسعار الأمس، وبحسب مؤشر الدولار، تراجعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 110.755 مقارنة بـ 112.195 نقطة أول أمس؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 110.755 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 111.787 ، بنسبة 1.03% بقيمة 1.154 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 112.065 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أما على المستوى المحلي في مصر فسجل سعر الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه أمس بقيمة قرشين ، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-10 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتا بعد الزيادة الأخيرة أمس الثلاثاء 25 أكتوبر.

مؤشر ‎الجنيه

جاء ذلك بعد تأكيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مساركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار

وارتفع الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 19.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع، بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 50 قرشًا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 19.64 جنيه للشراء و19.74 جنيه بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وقفزت أسعار صرف العملة الأمريكية محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 19.73.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الكثير من المواطنين ورجال الأعمال ، وعن سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.65 - 19.70" جنيه للشراء، و"19.71 - 19.73" جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات 19.65 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.71 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.65 جنيه، فيما سجل الأخضر 19.73 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

اسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.65 جنيه للشراء.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.71 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم

الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ، ليصبح 19.73 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وفي عدة بنوك سجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع ، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.65 جنيه للشراء ، و 19.73 جنيه للبيع.