كولر يحضر مفاجأة للزمالك بخصوص مبارة السوبر .. تعرف عليها

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مفاجأة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ، بـ انه سوف يحتفظ بتشكيل سرى الي آخر لحظة للاهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصرى .

وكتب فرج عامر “ كولر حيحتفظ بالتشكيل سري الي آخر لحظة ، وقد يدفع بياسر ابراهيم مسك ويلعب محمود متولي دفندر ، اوًاكرم توفيق دفندر وكريم فؤاد باك يمين ”.

و شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول زي الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري 2022، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة في الإمارات.. فما القصة؟

انتشرت أنباء - لم تثبت صحتها - خلال الساعات الأخيرة، عن قيام مسئولو الأهلي بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على ألوان قمصان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة السوبر.

وتداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ خطاب مزعوم من النادي الأهلي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للاعتراض على ارتداء الزمالك الزي الأزرق الكامل، رغم كونه الفريق المستضيف.

خطاب الأهلي لاتحاد الكرة مفبرك

نفى مسئولو الأهلي وكذا اتحاد الكرة، هذا الخطاب المتداول، مؤكدين أن النادي الأهلي لم يقم بإرسال أي خطابات، وأن هذا الخطاب مفبرك ولا يمت للقلعة الحمراء بصلة، وفقا لتقاوير صحفية.