وقت إضافي ثم ركلات الترجيح في حالة التعادل بين الزمالك والأهلي بالسوبر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، والذي سيجمع بينهما، يوم الجمعة القادم، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويشارك نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطلاً للدوري وكأس مصر للموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي باعتباره الوصيف في البطولتين.

وأخطر اتحاد الكرة المصري ناديا الأهلي والزمالك، بتطبيق الوقت الإضافى فى المباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.