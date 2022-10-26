عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقت إضافي ثم ركلات الترجيح في حالة التعادل بين الزمالك والأهلي بالسوبر

صدى البلد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، والذي سيجمع بينهما، يوم الجمعة القادم، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويشارك نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطلاً للدوري وكأس مصر للموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي باعتباره الوصيف في البطولتين.

كولر يُفاجئ الزمالك بهذا اللاعب في التشكيل الأساسي في السوبر.. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من فيريرا للاعبي الزمالك بشأن صفقة الأهلي الجديدة

وأخطر اتحاد الكرة المصري ناديا الأهلي والزمالك، بتطبيق الوقت الإضافى فى المباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك السوبر المصري اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

يا وجع قلبي.. وفاة والد الفنان الشاب أحمد فريد

بعد وفاة فريد الديب.. أشرف نبيل يكشف تفاصيل جديدة عن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

رحم الله أحد أقطاب القانون .. أبو العينين ينعى فريد الديب

عايز يتساوى بـ زيزو.. الزمالك يُفاجئ نجمه بقرار جديد |تفاصيل

وقت إضافي ثم ركلات الترجيح في حالة التعادل بين الزمالك والأهلي بالسوبر

السيسي: التعليم بمصر يحتاج لـ60 ألف فصل في السنة بتكلفة 60 مليار جنيه|فيديو

شاهد.. أول صورة لـ كأس السوبر المصري في شكله الجديد

فضل تفريج الكرب عن المسلم.. 7 وصايا ثمينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف حطام سفينة حربية سويدية عمرها 600 عام

برج العذراء| حظك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 .. مفاجأة رائعة لك

برج الأسد .. حظك اليوم | الأربعاء 26 أكتوبر 2022

برج الحمل .. حظك اليوم | الأربعاء 26 أكتوبر 2022

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ