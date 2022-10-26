انتبهي.. أسباب صحية خطيرة وراء برودة الأنف

أسباب أخرى قد تجعلنا نشعر بالبرد بعيدًا عن الطقس وخاصة إذا كانت أنفك بارد حتى في البيئات الدافئة و عندما يحدث هذا ، فقد تكون علامة على أن جسمك يحتاج إلى مزيد من الاهتمام إليك وفقا لموقع Bright Side ،

1. ضعف تدفق الدم في أنفك.

عندما نبقى في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة ، يحاول الجسم الحفاظ على الحرارة عن طريق تقليل تدفق الدم من الأطراف وإعادة توجيهه إلى الأعضاء الحيوية في الجسم. قد نلاحظ أيضًا أن أنفنا ستكون أول شيء يصاب بالبرد لأن هذا الجزء من الجسم لا يحتوي على الكثير من الدهون. قد يساعدنا احتساء فنجان من شيء ساخن ، مثل الشاي أو القهوة ، في الحفاظ على الدفء.

2. أنت مثقلًا بالعمل.



اكتشفت دراسة في جامعة نوتنغهام وجود صلة بين درجة حرارة أجسامنا وكمية الإجهاد في دماغنا. أثناء البحث ، كلما ركز المشاركون على المهام المسندة إليهم ، أصبحت وجوههم أكثر برودة ، خاصة في المنطقة المحيطة بالأنف. إذا شعرت بهذه الطريقة أيضًا أثناء العمل ، فقد ترغب في أخذ استراحة سريعة قبل استئناف نشاطك.

برودة الأنف

3. أنت تحت ضغط نفسي كبير.



يمكن أن يكون الإجهاد العاطفي سببًا لظاهرة رينود ، التي تتسبب في تضيق الأوعية الدموية في أطرافنا بشكل كبير لفترة قصيرة من الزمن. ينتج عن ذلك برودة وخدر في منطقة معينة ، مثل الأنف ، ويمكن أن يستمر في أي مكان من بضع دقائق إلى ساعات.

تعد ظاهرة رينود أكثر شيوعًا عند النساء وبين أولئك الذين يعيشون في المناخات الباردة.



4. هرموناتك غير متوازنة.



عندما لا تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية ، فقد يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم. إن عملية التمثيل الغذائي البطيئة ستجعل جسمك يحافظ على الحرارة والطاقة ، ويمكن أن يؤدي إلى وصول حرارة أقل إلى الأطراف ، مثل أنفك.