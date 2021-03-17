أسباب وأعراض وعلاجات الأوعية الدموية في الرجل

الجهاز الدوري من أهم أجهزة الجسم حيث يحتوي على الدم الذي ينقل الغذاء والأوكسجين إلى كل أجزاء الجسم، لذا يشتكي مرضى الجهاز الدوري من الكثير من الأمراض التي تؤثر على الصحة العامة.





وصرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، بأن الأوعية الدموية في الرجل تصاب بأحد الأمراض يعرف بمرض الأوعية الدموية الطرفية، والذي يتسبب في ضيق وانسداد الأوعية الدموية سواء الشرايين أو الأوردة علي صفحته بالفيسبوك





وقال الدكتور وليد الدالى، تتسبب ظهور أعراض الأوعية الدموية في الرجل ومن ثم الإصابة بمرض الأوعية الدموية الطرفية بانسداد جزئي للوعاء الدموي ومن ثَم قلة كمية الدم في الأوعية، وعند استمرار المرض لفترة أطول تصاب الأوعية بتصلب الشرايين، حيث تتكون إحدى الجلطات داخل الشريان حتى تغلقه تمامًا مانعة الدم من المرور إلى الأعضاء أو الاطراف.





وأضاف الدكتور وليد الدالى، أنه أثناء الحالة الطبيعية يمكن للأوعية الدموية الانقباض والانبساط حسب درجة حرارة البيئة المحيطة، لكن نتيجة لبعض الأسباب تزاد استجابة الأوعية الدموية حتى تنقبض تمامًا دون اتساع مثل مرض رينود، ومن أهم تلك الأسباب التوتر العاطفي ودرجات الحرارة الباردة وتأثير بعض الأدوية والتدخين وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وارتفاع معدل الكوليسترول في الدم.





وأوضح الدكتور وليد الدالى، أنه يعد الشعور بالألم والإرهاق والإجهاد الشديد في الرجل أهم الأعراض التي يشتكي منها مرضى الأوعية الدموية الطرفية، ويظهر ذلك الألم على هيئة تنميل وثقل في عضلات الرجل نتيجة كثرة الحركة، ويزداد الشعور بالألم كثيرًا أثناء ممارسة الرياضة بينما يختفي تدريجيًا عند الراحة.





ونصح الدكتور وليد الدالى، مرضى الأوعية الدموية بسرعة زيارة دكتور الاوعية الدموية عند الشعور بأي من الأعراض السابقة، حيث يساعد التشخيص المبكر لمرض الأوعية الدموية الطرفية منع حدوث المضاعفات التي قد تؤثر على حياة الفرد.



