عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: الأهلي لم يرسل أي خطاب بخصوص زي الزمالك في السوبر

صدى البلد

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الأهلي لم يرسل خطابا نهائي يطلب به تغيير زي الزمالك في مباراة السوبر.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “الأهلي لم يرسل أي خطاب بخصوص زي الزمالك في بطولة السوبر”.

كولر يُفاجئ الزمالك بهذا اللاعب في التشكيل الأساسي في السوبر.. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من فيريرا للاعبي الزمالك بشأن صفقة الأهلي الجديدة

وتابع: “الزمالك هو الفريق صاحب الأرض في مباراة السوبر وفي حالة تعارض طاقمه البديل مع طاقم الأهلي الأساسي فسيكون على الزمالك ارتداء الطاقم الأساسي أو يقوم الأهلي بتغيير الشورت أو الزي كامل”.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

" src="">
الأهلى الزمالك السوبر كأس السوبر المصري ملعب هزاع بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

يا وجع قلبي.. وفاة والد الفنان الشاب أحمد فريد

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا

الأفضل سيفوز.. أول تعليق من أمير مرتضى منصور على مواجهة الأهلي في السوبر

بايدن وسوناك يتفقان على أهمية دعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

بفرمان من كولر .. 4 نجوم على وشك الرحيل عن الأهلي |بالأسماء

إصابة 11 شخصًا في حريق بمخازن أدوات كهربائية بالإسكندرية

رسميًا .. طرح كيا نيرو 2023 الجيل الجديد بالسوق الأمريكية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

مقطع مؤلم.. قرد يرفض تصديق وفاة مربيه ويحاول إيقاظه بسريلانكا

وفاة عالم المصريات الأمريكي جاك جوزيفسون عن عمر يناهز 92 عامًا

انتبهي.. أسباب صحية خطيرة وراء برودة الأنف

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ