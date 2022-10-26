عامر حسين: الأهلي لم يرسل أي خطاب بخصوص زي الزمالك في السوبر

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الأهلي لم يرسل خطابا نهائي يطلب به تغيير زي الزمالك في مباراة السوبر.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “الأهلي لم يرسل أي خطاب بخصوص زي الزمالك في بطولة السوبر”.

وتابع: “الزمالك هو الفريق صاحب الأرض في مباراة السوبر وفي حالة تعارض طاقمه البديل مع طاقم الأهلي الأساسي فسيكون على الزمالك ارتداء الطاقم الأساسي أو يقوم الأهلي بتغيير الشورت أو الزي كامل”.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

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