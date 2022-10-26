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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات «باب الشرق» .. رموز الفن المصري للجمهور الفرانكفوني

المخرج الراحل يوسف
المخرج الراحل يوسف شاهين

تحت شعار “بوابتك إلى المعرفة” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من مقاطع الفيديو توثق السيرة الذاتية لرموز مصرية شهيرة كان لها تأثير في مصر وخارجها على مدار العقود الأخيرة، لكن هذه المرة لتقديم المشاهير المصريين المؤثرين في العصر الحديث للجمهور الأجنبي خاصة الفرانكفوني المعروف أيضا بأنه الجمهور الناطق بالفرنسية.

تم تقديم السير الذاتية لاثنين من عظماء السينما والموسيقى في مصر، وكان أولها المخرج الراحل "يوسف شاهين" والموسيقار "عمر خيرت".

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بحسب ما تم تداوله فإن سيرة "يوسف شاهين" و"عمر خيرت" ضمن سلسلة “باب الشرق” تستهدف تعريف الجمهور الأجنبي برموز الثقافة المصرية، لكن تم تقديم سيرتهما من إنتاج فرنسي. وبدأت باثنين من مشاهير العصر الحديث.

سيرة يوسف شاهين

يبدأ الفيديو بوصف يوسف شاهين "أشهر عربي وقف خلف كاميرا سينمائية"، ويستكمل سرد سيرته منذ عام 1950 حتى وفاته، والمشاهد التي انفرد بتوثيقها في أفلامه، تأتي السيرة الذاتية الوثائقية برؤية جديدة، ضمن سلسلة وثائقية تحمل اسم "ومازالوا" تقدم مسيرة المؤثرين في كل بلد ولكن برؤية مختلفة.

أغنية "علي صوتك" من فيلم المصير إخراج يوسف شاهين، التي تتردد كمدخل لسيرته جاء وصفها أنها أغنية رمزية من أشهر أغاني الوطن العربي التي تدعو إلى التحرر، بكلماتها وألحانها والتصاقها بأغنية الفيلم التي ارتبطت معه وهو "المصير" الذي يروي سيرة المفكر العربي ابن رشد.

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يوسف شاهين ثائرًا

تكشف هذه السيرة المتداولة ضمن سلسلة “باب الشرق” حب يوسف شاهين لمصر ودفاعه المستمر عن حضارتها، إذ يظهر في سيرته مقطع قديم يتحدث يوسف شاهين بينما يجلس مع محاور، سأله :"أنت من العالم الثالث ؟".

https://www.facebook.com/babalsharq10/videos/649181719249924/?sfnsn=mo

أجاب شاهين غاضبًا: "أنا من العالم الثالث.. لا أنت من العالم الثالث، لقد كنا هنا منذ 7 آلاف سنة.. وقد أثبتنا أن عمر حضارتنا سبعة آلاف سنة.. وطريقتك ليست حضارة، الحضارة هي كيفية التواصل مع الآخرين".

واستكمل حديثه: "الحضارة هي أن تعرف كيف تهتم، ووكيف تحب.. هذه هي الحضارة، وإذا ذهبت إلى رجل فقير وهو لا يملك شيئا ليعطيك، سوف يطلب من جاره قطعة خبز ويعطيها لك في أوروبا ربما يغمى عليك كجثة في الشارع".

المشاهير الوطن العربي الثقافة يوسف شاهين الفن المصري المخرج المخرج الراحل

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