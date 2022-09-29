أخبار الفن| رانيا يوسف متدينة بفيلمها الجديد.. ظهور شبيهة إلهام شاهين

رانيا يوسف متدينة ومتربية في فيلمها الجديد.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها، ظهور شبيهة إلهام شاهين، عيد ميلاد خالد يوسف، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

ظهر الفنان إياد نصار والفنانة هند صبري، في مقطع فيديو نشره المخرج أحمد خالد موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمشهد تمثيلي لشخصية المطرب العالمي مايكل جاكسون.

وظهر اياد نصار في الفيديو، يرقص مع هند صبري على لحن أغنية smooth criminal الشهيرة للمطرب العالمي مايكل جاكسون، وحرفوا كلمات الأغنية بطريقة كوميدية، بعنوان «انتش وأجري».

نشرت شاليمار شارباتلي - زوجة المخرج خالد يوسف - عد صور لهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتهنئ زوجها بعيد ميلاده.

وكتبت ح، في تعليقها على الصور قائلة: «كل سنه وانت طيب حبيبي ربنا يخليك لنا انا وتيتي».

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو بصحبة والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الفيديو، كاتبًا: “ضحكتها مسكرة أمي ست الكل ربنا يخليكي ليا يا كل حياتي”.

أكدت الفنانة لطيفة أن راغب علامة ليس مجرد صديق إنما تعتبره شقيقها وواحد من العائلة، وجاء ذلك فى ردها على الشائعات التى أطلقت عليهما مؤخرا وحقيقة ارتباطهما، بعد ظهورهما فى أكثر من مكان.

وأضافت لطيفة خلال حوارها مع راديو روتانا أنها ليست المرة الأولى التى يطلق عليها شائعات من هذا النوع حيث سبق وأطلقوا شائعة ارتبطاها بكاظم الساهر بعد تعاونها معه كملحن إلا أنها نفت أيضا كل هذه الشائعات.

نشر الفنان رامي صبري، مقطع فيديو للفنانة القديرة شريفة ماهر، خلال لقائها مع قناة صدى البلد، والتي أبدت خلالها إعجابها بأغانيه.

وأعرب رامي صبري، عن تقديره لتعليق الفنانة شريفة ماهر، وكتب معلقا: «والله كلام فوق راسي.. شكرا».

شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل.. أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تشبه الفنانة إلهام شاهين، لحد كبير.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو، تقول انها تلقت تعليقا من إحدى المتابعات لها تخبرها بأنها شبيهة للفنانة إلهام شاهين، وقالت انها تلقت هذه التعليقات من أشخاص كثيرون.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في لقاءا مذاع لها عبر برنامج mbc trending، كشفت فيه كواليس فيلمها الجديد «التاروت» الذي تلعب بطولته مع الفنانة سمية الخشاب.

وأعربت رانيا يوسف، عن سعادتها بتكرار التعاون مع سمية الخشاب بعد تجربتها معها قبل سنوات من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي.

احتفلت الفنانة رانيا يوسف ببدء تصوير فيلمها الجديد التاروت ، والتي تشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب .

وارتدت رانيا يوسف خلال الاحتفال جمبسوت باللون الاحمر ، وقام فريق العمل بتقطيع التورتة احتفالا ببدء تصوير العمل.