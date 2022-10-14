رامي يوسف : يوسف شاهين من أفضل 5 مخرجين في العالم

قال الممثل رامي يوسف، إن والدته من شبرا وأبيه من المنيل وفي الصيف يأتوا من أمريكا إلى مصر ويقضي الأجازة كلها مع جدته .

أضاف رامي يوسف خلال لقاءه في برنامج يحدث في مصر المذاع على القناة ام بي سي مصر مع الإعلامي شريف عامر ؛ أن مصر معروفه في أمريكا بشكل كبير من خلال الأعمال الفنية والافلام والبرامج التلفزيونية.

أفضل خمس مخرجين على مستوى العالم

أوضح رامي يوسف أنه منذ مرحلة الطفولة كان يشاهد الافلام السينمائيه ليوسف شاهين وهو مخرج عظيم ولا يمكن ان يتفوق عليه احد، مضيفا أن يوسف شاهين بالنسبة لهم ضمن أفضل خمس مخرجين على مستوى العالم.

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