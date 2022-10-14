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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي يوسف : يوسف شاهين من أفضل 5 مخرجين في العالم

يوسف شاهين
يوسف شاهين

قال الممثل رامي يوسف، إن والدته من شبرا وأبيه من المنيل وفي الصيف يأتوا من أمريكا إلى مصر ويقضي الأجازة كلها مع جدته .

أضاف رامي يوسف خلال لقاءه في برنامج يحدث في مصر المذاع على القناة ام بي سي مصر مع الإعلامي شريف عامر ؛ أن مصر معروفه في أمريكا بشكل كبير من خلال الأعمال الفنية والافلام والبرامج التلفزيونية.

أفضل خمس مخرجين على مستوى العالم

أوضح رامي يوسف أنه منذ مرحلة الطفولة كان يشاهد الافلام السينمائيه ليوسف شاهين وهو مخرج عظيم ولا يمكن ان يتفوق عليه احد، مضيفا أن يوسف شاهين بالنسبة لهم ضمن أفضل خمس مخرجين على مستوى العالم.

https://fb.watch/g8nde15aaY/

 

رامي يوسف يوسف شاهين شريف عامر اخبار التوك شو مصر

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