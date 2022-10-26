4 أيام للتحقيقات.. حبس ثلاثيني شرع في قتل والدته بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، بحبس عاطل في بداية العقد الرابع من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على والدته بواسطة سلاح أبيض"سكين"، وتسديد عدة طعنات لها بالصدر والظهر؛ لرفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا كـ "مصروفِ" له.

تفاصيل الواقعة

أصيبت ربة منزل في بداية العقد السابع من العُمر، بـ 5 طعنات 3 بالصدر وطعنتين بالظهر، على يدي نجلها الثلاثيني، الذي تعدى عليها بواسطة سلاح أبيض"سكين"؛ لرفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا كـ "مصروفِ" له، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعوة "محاسن. ع. ا- 60 سنة- ربة منزل- وتُقيم دائرة المركز"، مصابه بـ 5 طعنات 3 بالصدر وطعنتين بالظهر، والحالة العامة سيئة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المُصابة ونجلها المدعو (محمد. ع. ك- 31 سنة- عاطل- ويقيم بذات الناحية)، لرفضها إعطائه مبلغًا ماليًا، كـ "مصروفِ" له؛ ما جعله يتعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين"؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

تم ضبط المتهم وبحوزته الآداة المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.