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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم اعتزاله.. وليد سليمان يتواجد في مباراة الأهلي والزمالك| تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي يعقوب السعدي، تواجد وليد سليمان، أسطورة النادي الأهلي، والذي اعتزل بنهاية الموسم الماضي، في مباراة الأحمر أمام الزمالك في السوبر المصري.

وأشار يعقوب السعدي إلى أن وليد سليمان سوف يتواجد في الإستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك، على قناة أبو ظبي الرياضية.

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وكان وليد سليمان قد أعلن إعتزاله مؤخراً للعب كرة القدم، بعد سنوات عديدة من العطاء داخل جدران النادي الأهلي، وتحقيق العديد من الألقاب الهامة في مسيرته.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

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