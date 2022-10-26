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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

كهربا
كهربا

ينتظر عشاق المارد الأحمر بفارغ الصبر، الموقف النهائي لـ محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وشهدت البعثة المسافرة إلى الإمارات للنادي الأهلي عدم تواجد محمود عبدالمنعم كهربا، مما يعني أن اللاعب خارج مباراة القمة رسمياً.

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ولم يدفع محمود كهربا حتى الآن الغرامة لدى نادي الزمالك، مما أبعده عن الأهلي خلال المباريات السابقة في الدوري المصري.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد، في الإمارات.

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