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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«الشمس عندها كسوف وانتي لسه بجحة».. سمية الخشاب توجه رسالة غامضة |شاهد

سمية الخشاب
سمية الخشاب

وجّهت الفنانة سمية الخشاب ، رسالة غامضة من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

 

وكتبت سمية الخشاب: «الشمس عندها كسوف وانتي لسه بجحة». 

 

يذكر أن أكدت الفنانة سمية الخشاب انها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “ كازينو بديعة ” ، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني .

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ موقع صدي البلد : وجود اسم الكاتب الكبير أحمد الابياري شجعني على الموافقة على المسرحية ، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وتستكمل سمية الخشاب : متحمسة للعمل خاصة أنني اتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض .

وأضافت سمية الخشاب : شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين ، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات ، فقد كانت تملك وعياً وذكاء، بالإضافة الى حبها الشديد لمصر .

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