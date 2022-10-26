عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تخطط لهجوم جديد على إقليم زابوريجيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية صباح اليوم، أن القوات الأوكرانية تُعيد التجمع على نطاق واسع وتخطط لهجوم جديد على إقليم زابوروجيا.

 

وعلى جانب آخر، رحب المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بمبادرة رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف إطلاق النار قرب منطقة محطة زابوريجيا النووية.

 

وقال أوليانوف، في تصريحات لقناة "روسيا 24": "اقترح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفهوما بديلا لمنطقة حماية نووية وأمنية في محطة زابوريجيا، تتمثل في منع إطلاق النار من المحطة. الفكرة معقولة، ونؤيدها بشكل عام، لكن السؤال يكمن في التفاصيل".

 

وأشار إلى أنه من الضروري تحديد المعالم الجغرافية للمنطقة.

 

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا لا يمكنها إلا حماية محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وضمان سلامتها، وأن الجيش الروسي يسهر على حمايتها.

 

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن القوات الروسية نفذت عمليات مشبوهة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وهو نشاط يمكن أن يلقي الضوء على سبب قول روسيا إن كييف تعد “قنبلة قذرة”.

 

وقالت شركة إنرجواتوم الحكومية الأوكرانية، التي تدير محطات الطاقة النووية الأربع في البلاد إنها “تفترض أن الروس يعدون لعمل إرهابي باستخدام مواد نووية ونفايات مشعة مخزنة في محطة زابوريجيا”.

 

وأضافت هناك 174 حاوية في منشأة تخزين الوقود المستهلك الجاف في المحطة، تحتوي كل منها على 24 مجموعة من الوقود النووي المستهلك.

 

وقالت الشركة الأوكرانية، إن “تدمير هذه الحاويات سيؤدي إلى انفجار سيؤدي إلى تلوث إشعاعي يغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة من المنطقة القريبة”.

 

ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقييم الحالة.

القوات الأوكرانية زابوروجيا إقليم زابوروجيا فيينا محطة زابوريجيا النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

أسماء مدوية.. غياب 11 لاعبًا عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لاستعادة محطة زابوريجيا النووية

أوكرانيا تتهم روسيا باختطاف اثنين من المسئولين في محطة زابوريجيا

مسيرة روسية تُدمِر منظومة S-300 أوكرانية في زابوريجيا | فيديو

أوكرانيا: قصف روسي على مدينة "زابوريجيا"

ترشيحاتنا

نكسة كبيرة تنتظر بوتين.. "أشرس المعارك" بين روسيا وأوكرانيا على الأبواب

طلاب مدارس القاهرة يلتزمون بالحضور رغم شائعات التأجيل وتقلبات الطقس.. صور

ضجة بـ إسرائيل.. نائبة عربية بالكنيست تنعي شهداء نابلس

تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة.. تحقق أهداف الدولة وتحارب الروتين والبيروقراطية

رئيس مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا محتلة من الناتو وأصبحت مستعمرة لأمريكا

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة التوترات بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض.. تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا

تقتلك ببطء.. أطعمة شائعة تسبب الهلوسة وعدم انتظام دقات القلب

في الصباحية.. عروس هندية تهرب بالمهر والمجوهرات

غش دماغك.. بدون كافيين حيل غريبة تبقيك مستيقظا

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ