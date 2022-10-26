3 مليار دولار.. هذه المشروعات حققت طفرة في مجال التكنولوجيا الزراعية

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ، أهم تفاصيل محاور زيادة الاستثمارات وتطبيق التكنولوجيا لضمان الأمن الغذائي.

وقال "أبو اليزيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” ، إن كافة دول العالم تسير حاليا على ركب التكنولوجيا ، الحداثة ، الابتكار وبالتالى فإن كافة المشروعات الزراعية المصرية التى تمت خلال الـ 8 سنوات الماضية بوتيرة سريعة وإحداث نقلات نوعية والسبب يعود بدوره إلى التحديث عن طريق زيادة استصلاح الأراضى الزراعية وفى مقدمته مشروعات 100 ألف فدان صوب زراعية ، و الواحد ونصف مليون فدان .



وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة بزراعة 360 الف فدان بأحدث الأساليب الزراعية ، واستخدام أنظمة الرى الحديث ، والمعدات الحديثة لجمع المحصول ضمن خطوات الفرز ، التعبئة وساهمت بجزء كبير لضمان الأمن الغذائى لخروج الانتاج بأقصى جودة ممكنة وتحقيق صادرات كبرى فى الصناعات الغذائية بما لايقل 5.6 مليون طن و بإجمالى 3 مليار دولار .

