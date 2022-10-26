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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمرو الليثي: 6 آلاف دولار لأفضل عمل تسجيلي ودرامي عن القضية الفلسطينية

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، أنه تم تخصيص جائزة مالية كبيرة بقيمة  " ٦ آلاف دولار  "وتقدم لأفضل عمل عن فلسطين ، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ22 المزمع عقده بين 9 و12 نوفمبر المقبل بالعاصمة الرياض.

وأشار الليثي إلى أن القضية الفلسطينية لم ولن تموت أبدًا وهي في قلب كل مسلم وعربي، ومؤكدا دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية، وأن الجائزة ستخصص في مجال الأفلام التسجيلية والوثائقية والدرامية والتي تناقش القضية الفلسطينية. 

على جانب آخر يحتفي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 في الرياض، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية المقامة بعدد من ضيوف الشرف من نجوم الإعلام والفن؛ تقديرًا لمسيرتهم الحافلة في إثراء الوجدان العربي بالأعمال المميزة، وسط حضور أكثر من ألف إعلامي من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 120 شركة إنتاج وإعلام وإعلان.

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