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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش: الحب هو أن تطير نحو سماء سرية

صدى البلد

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نسرين طافش بإطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية جاكيت باللون الأبيض ، وعلقت قائلة: هذا هو الحب: أن تطير نحو سماء سرية لتسقط مائة حجاب في كل لحظة.

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ويذكر أن اسم نسرين طافش، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، حيث حذف الثنائي صورهما معا.

ورغم حذف الصور، وحذف نسرين لزوجها من الأصدقاء؛ إلا أنه ما زال يتابعها، ولكن فوجئ الجمهور برد فعله الصادم، وحذفه لنسرين من قائمة الأصدقاء.

إطلالات نسرين طافش أبرز إطلالات نسرين طافش صور نسرين طافش أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش

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