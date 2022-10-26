وزير الصحة: نزداد مليون نسمة كل 7 أشهر.. وهناك طفل كل 19 ثانية

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لمواجهة الزيادة السكانية.

وأَضاف وزير الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “القضية السكانية تمثل أحد التحديات منذ عام 1965، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال أمس إنه تعاقبت على الدولة الكثير من الأنظمة، والقضية لا تلقى النجاحات المرجوة وهي مشكلة المشكلات لأنها تنعكس على عوائد التنمية”.

وأشار إلى أن “التغلب على المشكلة يعني حل عدد كبير من المشكلات والتحديات التي نواجهها”.

وتابع: “نزيد مليون نسمة كل 7 أشهر و11 يوما، وهذا يعني أنه يولد طفل كل 19 ثانية”، لافتا إلى أن المسح السكاني الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن محافظة بورسعيد من أفضل المحافظات في الاستجابة بعكس محافظات الصعيد مثل أسيوط وقنا وسوهاج.

وأكد أن المشكلة السكانية تنعكس على التعليم والعمل والبطالة والصحة، كما تؤثر على عوائد التنمية، معقبا: “لا نتحدث فقط عن القضية السكانية، وإنما عن الخصائص السكانية أيضا”.

ونوه وزير الصحة إلى أنه يجب تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.

من جانب آخر، عقب وزير الصحة على طلبات الإحاطة حول نقص الأطباء، وقال إنها مشكلة عالمية، والوزارة تكلف 10 آلاف طبيب سنويا، ولكن فى ظل الاحتياج والنمو السكانى الذى يصل إلى 2 مليون سنويا يولدون، سنظل نعانى من المشكلة.

وأضاف: “لتحفيز الأطباء على البقاء داخل مصر، تم التوسع فى كليات الطلب إلى 25 كلية حكومية وأزهر وخاصة، ونتوقع خلال فترة قليلة أن يكون المكلفون من خريجى الطب من 17 إلى 18 ألفا بحلول عام 2027”.

وتابع: “ممكن نخرج ناس كتير دون مقابل مادى أو حوافز كافية هذا صحيح، وهناك اهتمام من القيادة السياسية وتكليف للوزارة بتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية أو إصدار تشريعات خاصة لمضاعفة المكافآت والأجر الوظيفى، ونعمل على تعديل القانون 14 لزيادة حوافز الأطباء فى النبطشيات”.

واستطرد: "نحفز الأطباء بعيادات مسائية للحصول على نسبة من العلاج الاقتصادى، وهناك عزوف فى العالم عن دخول كليات الطب بسبب المخاطر التى يتعرض لها الأطباء وطول فترة الدراسة بها".

وتعليقا على نقص أسرة الرعاية المركزة، قال عبد الغفار: "لدينا 5700 سرير رعاية، و1500 رعاية متوسطة، و5 آلاف سرير رعاية فى المستشفيات الجامعية على مستوى مصر، وطبقا للمعدلات العالمية ليس لدينا نقص إنما لدينا سوء توزيع ونقص كوادر، خاصة فى الرعاية المتوسطة من كوادر طبية وتمريض عالية جدا".

وأضاف: "لكن فعلنا المشروع القومى للرعايات وكلمتها بنفسى شغالة، وممكن يحدث ضغط فى أوقات ولا يوجد سرير متوفر فى نفس اليوم، وقوائم الانتظار فى المملكة المتحدة وصلت إلى 7 ملايين مواطن عمليات جراحية دقيقة، و قوائم الانتظار لدينا وصلنا فيها بنسب الانتظار إلى 3 أسابيع".