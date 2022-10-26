وزير المالية : عدم زيادة أسعار الكهرباء حتي يونيو 2023

قال محمد معيط وزير المالية ان اعلان الحكومة لعدد من اجرءات الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة ٦٧ مليار جنية لافتا انه تم الاتفاق علي رفع الحد الادني لاجور من ٢٧٠٠ الي ٣٠٠٠ جنيه لجميع العاملين الجهاز الاداري بالدولة والشركات التابعة وكذلك رفع الحد الادني لاعفاء الضريبي من ٢٤ الف جنيه الي ٣٠ الف جنية بزيادة ٢٥ % بتكلفة سنويا ٨ مليار جنية



وتابع وزير المالية الي تم اقرار زيادة المعاشات الي ٣٠٠ جنية ل بتكلفة اجمالية ١٠,٥ مليون مواطن بتكلفة اجمالية ٣٢ مليار جنية وكذلك تم الاتفاق علي وزراة القوي العاملة بخصوص الشركات المتعثرة زياداتهم من صندوق الطورائ للوزراة حتي يونيو ٢٠٢٣

واردف وزير المالية مد العمل بالحزمة الاجتماعية من حيث زيادة البطاقات التموينية من ١٠٠ جنية الي ٣٠٠ جنية حتي شهر يونيو القادم ٢٠٢٣ بتكلفة سنوية ٨,٥ مايار جنية

وكذلك مد العمل علي عدم زيادة اسعار الكهرباء والتي كانت من المنتظر ان ينتهي العمل بها شهر ديسمبر القادم تم مدها ل٦ اشهر حتي يونيو القادم ٢٠٢٣ بتكلفة اجمالية ١,٩ مليار جنية