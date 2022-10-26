عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رضا حجازي يصدر كتابًا دوريًا للاستعداد لفصل الشتاء بالمنشآت التعليمية والمدارس

صدى البلد

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا إلحاقًا إلى الكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأكد الكتاب الدوري على اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والمنشآت التعليمية، وسعي الوزارة الدائم نحو اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد أي مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.

وبمناسبة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء، ونظرًا لما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، فقد وجهت الوزارة  بالتنبيه على مديري المديريات باتخاذ اللازم فيما يلي:  
التنسيق مع السيد المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، وتداعياته مع تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع السيد المحافظ في حال إعلان حالة الطؤاري بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية، والتنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بالداخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس؛ لتسهيل حركة المشاة والمرور.

وكذلك التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة؛ للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشآت التعليمية، والمدارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

أشرس المعارك.. أوكرانيا تعلن تعثر هجومها المضاد في خيرسون

تحذيرات: موجة جديدة من "كورونا" خلال الأسابيع المقبلة

"التعليم": استعدادات مكثفة لقدوم فصل الشتاء تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول

بقيمة 67 مليار جنيه.. الحكومة تكشف قيمة العلاوات لكل موظف.. تفاصيل

تشبيك الأصابع والحركة الزائدة .. 10 أمور مكروهة في الصلاة احذرها

أوتياروا.. نيوزيلندا تستعد لتغيير اسمها رسميا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. أبرز 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته

بدون مكياج .. نجمات صدمن الجمهور بإطلالاتهن | شاهد

وشها اتشوه.. صورة هزت السوشيال ميديا لفتاة بعد صبغة شعرها

7 أطعمة قادرة على علاج التثدي عند الرجال

فيديو

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ