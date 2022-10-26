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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

على نفقة الدولة.. وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مريض عبر صدى البلد

وزير الصحة
وزير الصحة

استجابة عاجلة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لما نشر على موقع صدى البلد من استغاثة مواطن يدعى محمد يحيى مريض كبد، والذي يحتاج لزراعة كبد علي نفقة الدولة بسبب عدم قدرته علي تحمل نفقة العلاج بنفسه.

وكلف الدكتور حسام عبد الغفار، المكتب الاعلامي بالتواصل مع المريض، وسريعا تم التواصل مع المواطن محمد يحيى والذي مازال يبحث عن متبرع، واخطاره بأن علاجه سوف يتم علي نفقه الدولة.

مريض كبد يستغيث بالمسئولين لعلاجه على نفقة الدولة

وجاءت الاستغاثة من مواطن يدعى محمد يحيى 23 عام، وقال محمد في استغاثه منه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، أنه مريض كبد ويحتاج الي زراعة كبد ولا يستطيع العلاج علي نفقته الخاصة ويحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة.

وطالب المسؤولين بسرعة علاجه علي نفقة الدولة قبل تدهور حالته أكثر من ذلك.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الدكتور خالد عبد الغفار خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وزير الصحة زراعة كبد

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