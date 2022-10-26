على نفقة الدولة.. وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مريض عبر صدى البلد

استجابة عاجلة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لما نشر على موقع صدى البلد من استغاثة مواطن يدعى محمد يحيى مريض كبد، والذي يحتاج لزراعة كبد علي نفقة الدولة بسبب عدم قدرته علي تحمل نفقة العلاج بنفسه.

وكلف الدكتور حسام عبد الغفار، المكتب الاعلامي بالتواصل مع المريض، وسريعا تم التواصل مع المواطن محمد يحيى والذي مازال يبحث عن متبرع، واخطاره بأن علاجه سوف يتم علي نفقه الدولة.

وجاءت الاستغاثة من مواطن يدعى محمد يحيى 23 عام، وقال محمد في استغاثه منه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، أنه مريض كبد ويحتاج الي زراعة كبد ولا يستطيع العلاج علي نفقته الخاصة ويحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة.

وطالب المسؤولين بسرعة علاجه علي نفقة الدولة قبل تدهور حالته أكثر من ذلك.

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