خاص| آخر استعدادات الصالة المغطاة بإستاد القاهرة قبل بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

تستعد الصالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي ، استعدادا لاستضافة بطولة إفريقيا لرفع الأثقال التي تقام ب مصر خلال الفترة من 27 من أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل.

وحرص موقع صدى البلد الأخبار على التقاط صور استعدادات صالات استاد القاهرة لاستضافة الحدث الاكبر افريقيا.

يشارك في البطولة 19 دولة هي: "مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريشيوس وسيشيل والسودان وبوتسوانا والكاميرون والكونغو وغانا وليسوتو ونيجيريا ورواندا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتونس وأوغندا وزامبيا".

وتبدأ الوفود في الوصول 26 أكتوبر من الشهر الجاري وصباح يوم 27 يقام المؤتمر الفني للبطولة واجتماع الاتحاد الافريقي برئاسة خالد مهلهل، ويقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي وسيمنار المنشطات يوم 28 من الشهر نفسه.

واستقر الجهاز الفني على 12 لاعبًا هم: أحمد سعيد وإيهاب فتحي وزن 67 كيلوجرام، ومصطفى وحيد وأحمد عماد جودهً وزن 72 كيلوجرام، وإسلام أبو الوفا ومحمد عبد المنعم في وزن 81 كيلوجرام، ومحمود جمال وزن 89 كيلوجرام، وكريم كحلة ورجب عبد الحي وزن 96 كيلوجرام، جابر فرحان ومحمد سليم وزن 102 كيلوجرام، وأخيرًا عبد الرحمن محمد وزن فوق 109 كيلوجرام.

وعن اختيارات منتخب السيدات تم الاستقرار على 11 لاعبة سيختار منهم الجهاز الفني 10 لاعبات هم: حبيبة سعد الدين في ميزان 49 كيلو جرام، ونورا عصام وزن 55 كيلو جرام، وبسمة عماد 59 وزن كيلو جرام، ونعمة سعيد وزن 71 كيلو جرام، روفيدا فتحي ورحمة أحمد عبد الرزاق وزن 76 كيلو جرام، وسارة سمير وفاطمة صادق وزن 81 كيلو جرام، وأخيرًا وزن فوق 87 حليمة عبد العظيم وشيماء خلف وسمر حبشي.

وأكد محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ان الكل يعمل من اجل انجاح البطولة من الكبير للصغير في أسرة رفع الاثقال وتوجه بالشكر الى الجميع.

وقال:" الاتحاد تحول الى خلية نحل والجميع على قلب رجل واحد من أجل استقبال ضيوف مصر ، وكل التعب يهون من اجل عيون ام الدنيا والمهم نجاح البطولة، والأهم جني الثمار في الاخر بتتويج منتخبنا بالذهب".

وأضاف:" في ظل النهضة التي تعيشها مصر التي تحولت إلى قبلة الأحداث الرياضية في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اتحاد رفع الأثقال جندي في كتيبة النجاح المصرية ويتمنى تشريف مصر كما نجحنا مسبقا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية والعالمية مثل مونديال اليد وبطولات إفريقيا في مختلف الالعاب".

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