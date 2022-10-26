برلماني: شهادة الأمم المتحدة لصالح الاقتصاد المصري تأكيد على نجاح خطط الاصلاح

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن شهادة الأمم المتحدة لصالح الاقتصاد المصري، الذي كان الوحيد الصامد أمام فيروس كورونا لمدة عامين، تؤكد على نجاح خطط الاصلاح المالي والاقتصادي في الوطن.

ونوه هدية في تصريح صحفي له اليوم، بتصريحات إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والتي قالت فيها إن مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي صمد اقتصادها خلال جائحة كورونا، وبمعدلات نمو إيجابية واتخذت خطوات قياسية لدعم السياحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام كورونا والارهاب والاضطرابات السياسية قبلها بفضل رؤى الإصلاح المالي والاقتصادي، التي وضعتها القيادة المصرية، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها عقد المؤتمر الاقتصادي الآن وبحضور خبراء واقتصاديين كبار.

وأوضح النائب ناصر هدية، أن الهدف الأساسي للمؤتمر الاقتصادي الراهن، هو استكمال خطط التطوير والتنمية الشاملة في مصر، وتحقيق معدلات نمو كبيرة، لافتا وجود 40 مدينة جديدة تم إنشاءها في عهد السيسي للقضاء التام على العشوائيات، وإطلاق مبادرة حياة كريمة وغيرها من المشاريع الضخمة لصالح الوطن.