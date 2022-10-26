سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "يامي" ..فيديو

طرحت الديفا سميرة سعيد، على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، أغنيتها الجديدة "يامي"، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، والذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب. يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية " كرباج " كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور.

وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و "ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

أغنية " يامى" من إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.. ورؤية فنية نضال هانى، وتقول كلماتها:.. ياما قالولي لمي .. يا رافع لي ضغط دمي فيه زيك مرمي .. بس أعمل إيه ياما قالولي لمي و أنا أغمض وأغمي .. اللي ما شالش همي مش باكية عليه يامي ده أنا شفت كثير .. يامي تصبح على خير يامي كدة مش معقولة .. كان فخ كبير.