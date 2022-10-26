بالتزامن مع المناورات النووية.. القوات الأمريكية تهدد بالاشتباك مع الجيش الروسي

قال قائد حاملة الطائرات الأمريكية “CVN-77”، الأدميرال دينيس فيليس، إن طاقمه مستعد للاشتباك مع الجيش الروسي إن لزم الأمر، وذلك تزامنا مع مناورات تجريها قوات الردع النووي الروسية.

وتراجع فيليس عن تصريحاته مدعيا أنها لا تحمل في طياتها تهديدا لـ روسيا، وأن مهمة “CVN-77” دفاعية وتهدف لردع التهديدات ومنع التصعيد في المنطقة.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” فإن حاملة الطائرات الأمريكية “CVN-77”، تحمل أكثر من 70 طائرة ومروحية، وهي حاليا في البحار الأوروبية.

وكشفت “سكاي نيوز” عن تصريحات إحدى ضباط الطيران علي الحاملة، بأنها وزملاءها يتوقعون في أي لحظة، أن تأتيهم التعليمات بمواجهة الجيش الروسي، في حال تصاعد الأوضاع.