أشرس المعارك.. أوكرانيا تعلن تعثر هجومها المضاد في خيرسون

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية في منطقة خيرسون تعثر بسبب الطقس الرطب وطبيعة التضاريس.

وقال ريزنيكوف، في مؤتمر صحفي، إن القوات الروسية تستخدم قنوات الإمداد بالمياه كخنادق في منطقة خيرسون.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع مسؤول أوكراني كبير أن تخوض أوكرانيا "أشرس المعارك" في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي، الذي تسيطر موسكو عليه جزئيا، وقال إن جيش موسكو يستعد لمواجهة تقدم القوات الأوكرانية.

ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم، التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ السيطرة عليه في وقت مبكر من عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل ثمانية أشهر.

ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو الكثير من الأراضي في هجومها المضاد في خيرسون منذ أوائل أكتوبر، عندما ضمت روسيا الإقليم وثلاث مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "محاولة ضم غير قانوني".

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في مقطع مصور عبر الإنترنت مساء أمس الثلاثاء "كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك".