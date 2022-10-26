عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشرس المعارك.. أوكرانيا تعلن تعثر هجومها المضاد في خيرسون

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية في منطقة خيرسون تعثر بسبب الطقس الرطب وطبيعة التضاريس.

وقال ريزنيكوف، في مؤتمر صحفي، إن القوات الروسية تستخدم قنوات الإمداد بالمياه كخنادق في منطقة خيرسون.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع مسؤول أوكراني كبير أن تخوض أوكرانيا "أشرس المعارك" في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي، الذي تسيطر موسكو عليه جزئيا، وقال إن جيش موسكو يستعد لمواجهة تقدم القوات الأوكرانية.

ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم، التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ السيطرة عليه في وقت مبكر من عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل ثمانية أشهر.

بالدليل.. روسيا تستعد لـ الحرب شاملة

اكتشاف سلالات جديدة لـ فيروس كورونا في روسيا

ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو الكثير من الأراضي في هجومها المضاد في خيرسون منذ أوائل أكتوبر، عندما ضمت روسيا الإقليم وثلاث مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "محاولة ضم غير قانوني".

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في مقطع مصور عبر الإنترنت مساء أمس الثلاثاء "كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك".

أوكرانيا القوات الروسية روسيا وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

أوتياروا.. نيوزيلندا تستعد لتغيير اسمها رسميا.. تفاصيل

عميل للفوضى.. تصريحات ماسك حول أوكرانيا وتايوان تثير غضبا واسعا في أمريكا

تصريح صادم من أمين عام الناتو بشأن انتهاء حرب أوكرانيا

خطير ومتهور.. حلف الناتو يعلق علي خطاب بوتين النووي

بالدليل.. روسيا تستعد لـ الحرب شاملة

اكتشاف سلالات جديدة لـ فيروس كورونا في روسيا

تهدد مصالح واشنطن.. إعلام أمريكي يصدم أوروبا

ألمانيا تتجه لتقنين الاستخدام الترفيهي للحشيش

ترشيحاتنا

الذهب يلفظ أنفاسه الأخيرة على الأرض عالميا .. فيديو

2 تريليون جنيه| بالأرقام.. السيسي يشرح مكاسب مصر من العاصمة الإدارية الجديدة

بالتزامن مع المناورات النووية.. القوات الأمريكية تهدد بالاشتباك مع الجيش الروسي

اتحاد جدة يقطع الطريق على الأهلي بشأن التعاقد مع حجازي.. تفاصيل

تبدأ من 300 جنيه.. موعد تطبيق العلاوات الاستثنائية للموظفين

سقوط سيد العملات.. اليورو يتخطى الدولار للمرة الأولى منذ شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

بدون مكياج .. نجمات صدمن الجمهور بإطلالاتهن | شاهد

وشها اتشوه.. صورة هزت السوشيال ميديا لفتاة بعد صبغة شعرها

7 أطعمة قادرة على علاج التثدي عند الرجال

فيديو

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ