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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سر خطير سيجعلك تداوم على قراءة سورة الواقعة.. تعرف عليه

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك سورة من التزم على قراءتها صرف الله عنه الفقر والمرض. 

 

سورة الواقعة 

وأضاف “أبو بكر”، خلال فيديو منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، خلال برنامج “ اني قريب”، أن من التزم سورة الواقعة لا يشعر بفقر ولا فاقة، سيدنا عبدالله بن مسعود حضرته الوفاة فقالوا له وصي بناتك فقال لهم “انا مش خايف على بناتي لأننى علمتهم سورة الواقعة” الذى قال عنها من داوم عليها وقرأها لا تصيبه فاقه.

 

وأشار “ أبو بكر”، أن أفضل شيء تبدأ به يومك سورة الواقعة وذلك بعدما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقرأ سورة الواقعة وبعدما تنتهى تقول “اللهم افتح لي الأبواب ويسر ليا الأمور واجعل ليا القبول اللهم انك تعلم انى عبدًا وانت رب فجود عليا يا ربي، اللهم افتح لي مغاليق الأمور”. 

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