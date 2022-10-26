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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتح باب الاشتراك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عن فتح باب الاشتراك لطلاب (مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده) في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة للمسابقة - دورة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار- رحمه الله -؛ وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتنقسم المسابقة إلى الفروع التالية: 
 

الفرع الأول خاص بحفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة، مثل قراءة الإمام عاصم برواية قالون، وورش أو آية قراءة أخرى من القراءات العشر ( علمًا بأن هذا الفرع للذكور فقط).
 

الفرع الثاني: الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الأحكام والمقامات الصوتية( الذكور فقط).

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية واحدة مع إتقان أحكام التجويد وحسن الأداء(للإناث).
 

الفرع الرابع: الابتهال والإنشاد الديني( للذكور فقط).

 

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي، وألا يقل سن المتسابق عن ١٦ عامًا، ولا يزيد عن ٣٠ عامًا، ولا يحق للمتسابق المشاركة إلا في فرع واحد فقط، وألا يكون المتسابق قد فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليًا.

 

وتقام تصفيات المسابقة بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين؛ حتى يتم اختيار الفائزين منهم للمشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية، التي ستبدأ في يوم ال١٧ من شهر نوفمبر المقبل للعام الحالي.

 

وعلى طلاب مدرسة الإمام الطيب الراغبين في الاشتراك في مسابقة بورسعيد الدولية، سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVmYKHhHtJLR7LzBdCxrrkkveK-RkJJ-yr2QuIByCLXi9dtw/viewform?usp=sf_link
علمًا بأنه سيتم تجاهل أية بيانات للطالب غير كاملة، أو غير مستوفية الشروط.

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