عراب الهواتف الذكية.. قصة حمادة المنصور من علوم سياسية لكشف أسرار التكنولوجيا

ساهمت الهواتف الذكية في تغيير حياة البشرية وتقريب المسافات بين البلاد والأشخاص، وليصبح الآلة الأذكى في العالم، لكن مع إصدار الكثير من الهواتف سنويا يصاب المشتري بالحيرة من اختيار الجهاز المناسب لاحتياجاته.

لكن شاب عراقي استطاع كشف أسرار الهواتف الذكية، وقدم الفائدة لآلاف المتابعين حول العالم، عبر جولات أجراها في عدد من دول العالم لمعرفة التقنيات الحديثة وإصدارات الهواتف والحديث عنها قبل وصولها الوطن العربي.

كانت رحلاته الأخيرة من ألمانيا إلى الإمارات والصين، ترجع بداية شغف حمادة المنصور بالتقنيات الحديثة، منذ طفولته إذ نشأ البلوجر العراقي في بغداد، وكبر مع شغف متزايد لكل جهاز الكتروني وخاصة الهواتف المحمولة.

من اقتصاد وعلوم سياسية للتكنولوجيا

وقال عبر مقطع فيديو متداول، : "حبي للأجهزة والتقنيات الحديثة بدأ وأنا في عمر الـ 13 وعمل في محل تابع للعائلة للهواتف، ثم انتقل منها إلى المبيعات وحقق أهداف لاستثمار وقته بين الدراسة والتكنولوجيا.

ويتابع أن عمله بعيدا عن دراسته، إذ تخرج من كلية اقتصاد وعلوم سياسية لكن عمله بعيدا عن الشهادة، وبتابع: "صار تعلقي أكبر بالتقنيات وشرأيت فيها المستقبل".

ومن حب التقنيات انطلق لمشاركة الكثير من المعلومات لكشف أسرار الأجهزة الحديثة، مثل الموبايل والآيباد واللابتوب وغيرها من الأجهزة الحديثة.

ويستكمل: "أشتري وادفع مبالغ كبيرة لتجربة أنواع كثيرة من جهاز واحد أو اصدارات متشابهة وأنقل تجربتي حتى لا أترك أحد يستغل المستهلك في الوطن العربي".

بل ووصل الأمر إلى تقييم الألعاب والبرامج وحماية الأجهزة من الاختراق أو السرقة، ويضيف: "العمل أكثر من 13 ساعة في اليوم يجب أن يؤتي ثماره ونتيجة ما توقعتها خاصة في ظل الظروف التي تعيشها العراق منذ سنوات".