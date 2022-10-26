اعملي إجهاض .. جحود أب طلق زوجته ورفض الاعتراف بابنه | فيديو

قدمت الإعلامية نهال طايل حلقة جديدة من برنامج «تفاصيل»، لسيدة تدعى وفاء تستغيث من طليقها بعد أن رفض إعطاءها حقوقها ورفض ان ينفق على ابنه المريض، وكان سبب في انفصالها من زوجها عندما علم إنها تزوجت برجل بعده.

وحكت «وفاء» خلال لقائها مه الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2» تفاصيل معاناتها مع طليقها، موضحة أنها تزوجت في المرة الأولى من رجل معروف بالطيبة والحنية وأنجبت منه طفلين وبعدها توفى.

وقالت «وفاء» إنها تعرضت لازمة مالية وعملت في "محل فراخ" وكافيتريا، ووقتها تعرفت على رجل من ذوي القدرات الخاصة ويعمل موظف إداري في جامعة، وكانت زوجة ثانية له، وكان يضربها ويهينها بعد الزواج مباشرة.

وأضافت «وفاء» إنها طلقت من زوجها قبل أن تنجب منه، وطالب منها العودة ولكن بعقد زواج عرفي ووافقت من أجل العيش مع رجل يساعدها في المعيشة وتربية أولادها، وعندما علم بحملها طالب منها الإجهاض، ومزق العقد العرفي وأنكر ابنه.

قطع عقد الزواج العرفي ورفض الاعتراف بابنه

وأكملت «وفاء» : «زوجي قال لي لو عايزاني اعالج ابنك عايزك ليله معايا قصاد علاجه، بعد ما قطع عقد الزواج، ورفض علاجه ورؤيته، وهو ابنه وبيموت على ايدي.