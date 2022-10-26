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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء : استفادة المواطنين من ميزتيّ التموين وزيادة الرواتب معًا

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة القوى العاملة بها صندوق الطوارئ الذي يصرف مخصصات تقديم الدعم للشركات المتعثرة من القطاع الخاص.

 

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وقال نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" من أجل مساعدة الشركات المتعثرة  تقوم الشركة  المتعثرة بتقديم طلب لصندوق الطوارئ مدعم بالمستندات والمشكلات التي تواجهها من أوجه تعثر، والشركات المستحقة سيتم صرف إعانة لها لمساعدتها على استمرار عمل العمال بها".

 وأضاف نادر سعد :"  مش معني  إن مواطن حصل  على ميزة من الحزمة الإجتماعية يتم شطبه من الميزة الاخرى حال انطباق الشروط عليه، لو مواطن يستفيد من حزمة  دعم التموين بـ 100 و 300 جنيه سوف يستفيد من زيادة الـ 300 جنيه على الرواتب والمعاشات ".

 وتابع نادر سعد :" من يستفيد من حزمة التموين وزاد مرتبه او معاشه لن يتأثر وسوف يستفيد من الميزتين معا".

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