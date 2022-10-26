عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : لا نسعى لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.

وقال كيربي في حديث لوكالة بلومبرج الأمريكية "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا"، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تركز اهتمامها على تلك القضية في الوقت الحالي.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

بايدن يستقبل نظيره الإسرائيلي ويبحث معه ملفات إيران وروسيا

أمريكا تكشف تورط دولة في تقديم المشورة لـ إيران بشأن قمع الاحتجاجات

وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".

وفي 4 أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

البيت الأبيض ايران الاتفاق النووي الولايات المتحدة العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

سن الأضحية وعمرها الذي يجيز النحر وشروطها .. اعرف أحكام أضحية العيد وضوابطها

اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023 .. إقرار 4 مشروعات قوانين منها مد إيقاف ضريبة الأطيان.. حصاد مجلس النواب آخر 3 جلسات.. وإحالة 43 تقريرا من الأعضاء للحكومة

إقرار 4 مشروعات قوانين.. ننشر حصاد مجلس النواب من 19 لـ21 يونيو

اللواء محمد إبراهيم: زيارة بايدن للشرق الأوسط تحمل دلالات كثيرة.. وسياسات واشنطن تجاه المنطقة لابد أن تكون أكثر وضوحا

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

7 سنوات من الإنجاز والعمل| الإنتاج الحربي تؤسس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة وتشارك في مشروعات استثمارية وقومية

ترشيحاتنا

سبائك ضخمة .. تعرف على حقيقة صور احتياطي الذهب في ليبيا |شاهد

الحوجة وحشة.. وفاء تنهار على الهواء بعد ظلم زوجها وتوجه رسالة للآباء|فيديو

رابطة تجار السيارات : توصيات المؤتمر الاقتصادي تحدث انفراجة بالسوق المحلي والقطاع

الخرباوي: الإخوان تدعو للفوضى لإحداث ثقب في جدار الوطن .. فيديو

7 أهلي و5 زمالك.. غياب 12 لاعبا عن مباراة السوبر رسمياً| بالأسماء

علي جمعة : هذه الوصايا النبوية برنامج يومي للمسلم ومفتاح كل خير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ