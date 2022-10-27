فرج عامر: بيرسي تاو وسافيو أهم ورقتين رابحتين عند كولر في السوبر

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، بيرسي تاو ‏و برونو سافيو لاعبى النادى الاهلى هما اهم ورقتين رابحتين في خطة كولر مدرب الاهلى امام الزمالك فى السوبر .

وكتب فرج عامر “ بيرسي تاو وسافيو اهم ورقتين رابحتين في خطة كولر في كلاسكو العرب غدا ”.

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

من المقرر إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، وقنوات أبو ظبي الرياضية.