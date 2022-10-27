الإعلامية آية عبد الرحمن تنشر صورا جديدة من عقد قرانها.. شاهد

نشرت الإعلامية آية عبدالرحمن ، عدة صور من عقد قرانها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت ايه عبد الرحمن “ بسم الله كتب الكتاب شكرًا مصطفى حسني انك كنت جزء جميل وغالي من فرحتنا ”.

ويذكر أن تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبد الرحمن الذى أقيم منذ ساعات قليلةً فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وظهرت الإعلامية آية عبد الرحمن، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان فرحها الذى كان كفساتين الأميرات من ستايل الفساتين المنقوشة المطرزة بالفضى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتخلت عن الحجاب والاكتفاء بطرحة فستان الزفاف.