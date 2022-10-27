خايف عليكي.. رسالة مؤثرة من محمد ثروت لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية

وجه الفنان محمد ثروت رسالة دعم لزوجته بعد تعرضها لأزمة صحية أستدعت إجرائها عملية جراحية وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الفنان الكوميدي محمد ثروت صورة له مع زوجته وكتب:"لو علي الحب بحبك بس ماكنتش عارف اني متعلق بيكي للدرجه دي لو علي الخوف عليكي بخاف بس ماكنتش عارف اني ممكن اترعب انك دخله تعملي عمليه

ربنا يقومك بالسلامه يا منى عمري وتنوري بيتك و تفرحي عيالك .

وتابع:"اكتشفت ان الراجل مننا ممكن يختلف مع مراته ويزعلون من بعض ويبقي مش طايق يكلم معها بس مايستحملش عليها شكه الدبوس او حتي قرصه ناموسه. ونصيحه منى خدوا بالكم من حبايبكم . بحبك يا ام سليم ودهب.

وعلى جانب اخر روّج الفنان محمد ثروت، لـ فيلم عمهم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الصورة البوستر الرسمي للفيلم، مما نال إعجاب متابعيه.