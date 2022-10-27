مش هيحصل.. أول رد من شقيق بن شرقي على أنباء عودة اللاعب للزمالك|خاص

علق رشيد بن شرقي، شقيق أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، على أنباء اقتراب النجم المغربي من العودة إلى نادي الزمالك.

وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" كل ما يتردد عن إمكانية عودة أشرف بن شرقي إلى الزمالك غير صحيح تماما".

أضاف:" لم يحدث أي مفاوضات من نادي الزمالك لعودة أشرف بن شرقي، ولن يحدث".

وكان الإعلامي محمد شبانة، أكد “مؤخرا”، أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع أشرف بن شرقي للعودة مرة أخري للدوري المصري في يناير.

يذكر أن أشرف بن شرقي رحل عن نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، لينضم إلى نادي الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

أرقام بن شرقي مع الزمالك:

شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاء، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعوجي، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وفاز النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة".